Сахалинцам расскажут о секретах воспитания и общения с ребёнком

Посетить тренинг для родителей «Секреты воспитания и общения с ребёнком» приглашает сахалинская областная библиотека. Он состоится 21 сентября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Семейный психолог Ольга Власенко раскроет все секреты правильного воспитания ребёнка, расскажет, почему критика не является мотивацией к положительным переменам, посоветует как поспособствовать становлению личности ребёнка и ответит на интересующие вопросы. Начало тренинга в 13.00 (зал «Универсалка», 2 этаж).

Запись на тренинг по телефону 8 (4242) 45-28-28. Вход свободный.