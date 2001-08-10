Тихоокеанское
информационное агентство
17 Сентября 2019
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18:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам расскажут о секретах воспитания и общения с ребёнком

Сахалинцам расскажут о секретах воспитания и общения с ребёнком

Посетить тренинг для родителей «Секреты воспитания и общения с ребёнком» приглашает сахалинская областная библиотека. Он состоится 21 сентября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Семейный психолог Ольга Власенко раскроет все секреты правильного воспитания ребёнка, расскажет, почему критика не является мотивацией к положительным переменам, посоветует как поспособствовать становлению личности ребёнка и ответит на интересующие вопросы. Начало тренинга в 13.00 (зал «Универсалка», 2 этаж).

Запись на тренинг по телефону 8 (4242) 45-28-28. Вход свободный.

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