Больше 1000 частных домов газифицируют в Лиственничном

Администрация Южно-Сахалинска ведет поэтапную работу по газификации территории. В настоящее время в рамках муниципальной программы газификации города реализуются шесть проектов. В ближайший трехлетний период запланирована газификация дополнительно еще 29 объектов, включая территории жилых районов, населенных пунктов и муниципальные котельные, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Так, только в планировочном районе Лиственничное предусмотрена газификация более 1000 частных домов, включая перспективу развития территории. Согласно областной и муниципальной программе газификации проект строительства распределительных газопроводов в Лиственничном рассчитан на 3 года. В рамках заключенного муниципального контракта управление капитального строительства ведет работу с 2018 года. Строительство объекта будет завершено в 2020 году. План мероприятий со сроками размещен на сайте администрации Южно-Сахалинска.

Подать газ в планировочный район планируется после завершения строительства уличных газораспределительных сетей, которые строит муниципалитет, и 2-го этапа «восточного» газопровода, который строит ПАО «Газпром».

Отметим, что пока сети не построены и не определена газораспределительная организация, невозможно подключение домов к системе газоснабжения. Выдавать техусловия на подготовку домовладений к приему газа и заключать договоры технологического присоединения газораспределительная организация начнет после ввода объекта в эксплуатацию.

Обращаем внимание, что подключение домов, которые были построены после разработки проекта и не вошли в объемы строительства, согласно действующему законодательству может осуществляться на условиях технического присоединения собственниками жилых домов (квартир) самостоятельно. Срок выполнения работ по договорам технологического присоединения законодательно установлен постановлением правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 и для населения составляет 9 месяцев.

Для возможности дополнительного проектирования подводящих газопроводов до границ земельных участков собственников домов, не учтенных проектом, не желающих подключаться самостоятельно по договорам технологического присоединения, департамент городского хозяйства осуществляет прием заявлений от граждан Лиственничного. Вместе с тем такая необходимость отсутствует, поскольку в случае подтверждения финансирования на допроектирование все фактически существующие на момент выполнения проекта домовладения будут учтены независимо от наличия заявки от собственников введенного или строящегося жилья.

В настоящее время департаментом городского хозяйства ведется работа с правительством Сахалинской области по выделению финансирования из областного и местного бюджетов для дополнительного проектирования по данному объекту. В случае подключения к сети газоснабжения путем строительства за счет бюджета в рамках допроектирования общий срок проектирования и строительства может составить не менее 1,5-2 лет.

В процессе проектирования подводящих газопроводов, не вошедших в выполняемые сейчас работы, будет проводиться опрос населения о выборе способа подключения к сетям: в порядке технологического присоединения или строительства подводящего газопровода за счет бюджетных средств.

Отметим, что с 1 сентября увеличен предельно допустимый объем компенсационных выплат по возмещению затрат на подготовку домовладений к приему газа (в том числе на оплату услуг по договорам технологического присоединения) до 200 тысяч рублей (ранее - 106 тысяч). При этом пенсионерам (мужчинам 60 лет, женщинам 55 лет) возмещается 100% затрат, а для льготных категорий населения предусмотрены дополнительные социальные выплаты.

О необходимости начала подготовки домовладений к приему газа и порядке организации подготовительных работ население будет оповещено официально по готовности системы газоснабжения района.