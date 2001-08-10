Кольцо Мира - Фархутдинова открыли для движения в Южно-Сахалинске

Основные строительно-монтажные работы в рамках муниципального контракта по возведению кольцевой развязки в районе пересечения проспекта Мира и улицы Фархутдинова завершены в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Сегодня, 17 сентября, подрядная организация займется установкой знаков дорожного движения, а до конца нынешней недели нанесут разметку согласно установленной на данном участке схеме организации дорожного движения.

Автомобилистам необходимо запомнить, что преимущество автотранспорта на пересечении Мира - Фархутдинова будет предоставляться транспортным средствам, двигающимся по кольцу.

Пока администрация Южно-Сахалинска просит водителей быть внимательнее при движении по данному участку автодороги, ориентироваться на знаки.