Лучшую единую дежурно-диспетчерскую службу определили на Сахалине

Итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства подвели в Корсакове. Его участниками стали подразделения ЕДДС практически со всей области. Одним из модераторов на сборах стал заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко, курирующий эту сферу, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.

Лучшую единую-диспетчерскую служу области определяли по нескольким показателям. Судьи оценивали техническую оснащенность подразделений, умение сотрудников быстро определять масштаб и степень опасности. Также важно на высоком уровне обеспечивать координацию и согласование действий всех необходимых структур.

В результате, победила команда из Долинска. Второе место – у подразделения из Корсаковского района. Бронзу завоевали диспетчеры из Невельска.

– В нашей области ЕДДС созданы во всех муниципальных образованиях, однако их укомплектованность, оснащённость и обеспеченность разная. Поэтому мы и проводим сегодняшние сборы, хотим уточнить, упорядочить и определить направления развития для улучшения качества работы специалистов, – рассказал начальник регионального ГУ МЧС России Андрей Андреев.

В Сахалинской области единые диспетчерские службы работают с 2015 года. Ежедневно сотрудники подразделений отрабатывают несколько сотен звонков от жителей островного региона.

Отметим, единая дежурно-диспетчерская служба Южно-Сахалинска в региональном конкурсе профессионального мастерства не участвует. Подразделение областного центра соревнуется на всероссийском уровне. Так, в прошлом году диспетчеры островной столицы заняли второе место среди служб Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.