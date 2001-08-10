Региональный филиал Росреестра приглашает пройти бесплатное обучение в «Школе электронных услуг». Специалисты кадастровой палаты научат слушателей пользоваться самыми популярными госуслугами Росреестра в электронном виде, продемонстрируют, насколько удобно, быстро, просто, без затрат и сомнений в законности можно использовать электронные сервисы портала, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства

Занятие запланировано на 25 сентября. Оно пройдет по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 39в, кабинет 329. Начало в 15:00.

В Росреестре отмечают, для обучения в школе необходима предварительная запись. Записаться можно в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефону: 8 (900) 427-27-56.