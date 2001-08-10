Японский красный лук собирают с грядок сахалинского "Тепличного"
Сахалинские сельхозпредприятия продолжают уборку овощей. Так, в совхозе «Тепличный» с грядок собирают репчатый лук. В этом году аграрии ожидают собрать около 250 тонн урожая, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минсельхоза.
— Уборочная кампания проходит слажено. С 5 - го сентября без выходных и перерывов работаем на уборке картофеля. Два дня назад приступили к сбору урожая лука, - пояснила Елена Буткова начальник отдела реализации продукции АО «Совхоз «Тепличный». По словам аграриев, результаты работы сегодня радуют. Урожайность составляет около 45 — 50 тонн лука с гектара. Эта овощная культура на предприятии занимает около 5 гектаров. Поэтому в планах собрать около 250 тонн. Можно сказать, что это своеобразный рекорд по урожайности лука B Сахалинской области. Валовой сбор лука в 2017 году составил 83 тонны. Благодаря технологии, заимствованной y коллег из Страны восходящего солнца в 2018 году собрано было 200 тонн.
Благодаря мерам государственной поддержки, оказанным предприятию, удалось приобрести новую современную сельскохозяйственную технику, приспособленную к посадке и сбору лука. Специализированный комплекс техники с сопутствующим оборудованием работающая технология, приспособленная к климатическим условиям Сахалина, позволили увеличить количество рассады без увеличения тепличных площадей, рационально использовать поля.
- К таким результатам мы двигались на протяжении 19 лет. Подбирали сорта, методы ухода, подкормки и технологии выращивания этой культуры. В результате второй год подряд мы показываем отличные результаты по урожайности лука, - рассказала начальник цеха Нина Царева. Сейчас у аграриев стоит основная задача собрать луковицы до дождей. На предстоящей областной сельскохозяйственной ярмарке, которая пройдет 5 -6 октября в областном центре специалисты «Тепличного» представят гостям урожай лука, выращенного по японской технологии.
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