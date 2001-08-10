Тихоокеанское
информационное агентство
18 Сентября 2019
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Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
14:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Островитян приглашают на приём к судебным приставам

Сахалинское управление федеральной службы судебных приставов напоминает, что 24 сентября с 14.00 до 20.00 состоится День единого приема граждан. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В областном центре прием граждан и представителей организаций пройдет по адресу: ул. Ленина, 45. Предварительная запись ведется по телефону: 8 (4242) 72-25-02.

- Кроме того, обращаем внимание сахалинцев, что у иногородних граждан есть возможность обратиться на прием к руководству Управления посредством аудиосвязи. Для этого также необходимо заранее записаться по указанным телефонам, а затем в назначенный день явиться в районный отдел судебных приставов (по месту фактического проживания), где будет подключен аудиомост, - отмечают в УФССП.

В структурных подразделениях Управления прием будут осуществлять начальники отделов – старшие судебные приставы отделов судебных приставов и их заместители, а также судебные приставы-исполнители. Адреса и номера телефонов структурных подразделений можно найти в разделе «Контакты» официального сайта ведомства или перейдя по ссылке http://r65.fssprus.ru/2012759/.

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