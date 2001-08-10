Сахалинский клуб путешественников приглашает на новую встречу

Клуб путешественников приглашает сахалинцев на новую встречу. Его гостья – Галина Архипова, путешественница, краевед, заслуженный учитель России и Сахалинской области. Галина Иннокентьевна побывала во многих уникальных уголках планеты и на этот раз поделится впечатлениями от своей недавней поездки в Чукотский автономный округ.

Встреча состоится 21 сентября. Начало в 14.00. Вход свободный.

Телефон для справок: 45-25-47, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.