Турнир имени Ломоносова впервые состоится на Сахалине

Турнир имени Ломоносова впервые пройдет в Южно-Сахалинске. Он проводится ежегодно с 1978 года. По всей России мероприятие состоится в один день - 29 сентября, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональный центр оценки качества образования.

Ежегодное многопредметное соревнование проводится по следующим дисциплинам: математике, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, лингвистике, литературе. В нем могут принять участие учащиеся 6 - 11-х классов. На написание заданий отводится пять часов. По правилам турнира школьники могут самостоятельно выбирать по какому предмету они будут писать работу. Это может быть, как один, так и несколько предметов.

По итогам турнира будут определены победители по отдельным дисциплинам и во многоборье.

Для участия в турнире необходимо подать заявку, а также заявление-согласие на обработку персональных данных до 27 сентября по адресу: talant.rcokoso@mail.ru. Они размещены на сайте www.rcoko65.ru. С более подробной информацией можно познакомиться на официальном сайте турнира, на сайте ГБУ «РЦОКОСО» и по телефону: 8 (4242) 55-61-67.