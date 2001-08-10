Тихоокеанское
информационное агентство
18 Сентября 2019
Сегодня 06:37
64,12|70,60|67,14
Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
17:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть улицы Пуркаева в Южно-Сахалинске закроют для проезда

Движение по двум полосам временно ограничат на небольшом участке улицы Пуркаева в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии. 

Подрядная организация ООО «СКФ «Горстрой» в рамках муниципального контракта продолжает работы по реконструкции коллектора ливневой канализации. С 18 по 29 сентября на 15-метровом участке напротив здания №78 по ул. Пуркаева для движения закроют две южные полосы. На время действия ограничений объезд  будет осуществляться по двум северным полосам.

В случае непогоды график работ может быть незначительно скорректирован. По окончании работ подрядчик восстановит нарушенное дорожное полотно.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?