Часть улицы Пуркаева в Южно-Сахалинске закроют для проезда

Движение по двум полосам временно ограничат на небольшом участке улицы Пуркаева в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Подрядная организация ООО «СКФ «Горстрой» в рамках муниципального контракта продолжает работы по реконструкции коллектора ливневой канализации. С 18 по 29 сентября на 15-метровом участке напротив здания №78 по ул. Пуркаева для движения закроют две южные полосы. На время действия ограничений объезд будет осуществляться по двум северным полосам.

В случае непогоды график работ может быть незначительно скорректирован. По окончании работ подрядчик восстановит нарушенное дорожное полотно.