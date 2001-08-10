Часть улицы Пуркаева в Южно-Сахалинске закроют для проезда
Движение по двум полосам временно ограничат на небольшом участке улицы Пуркаева в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
Подрядная организация ООО «СКФ «Горстрой» в рамках муниципального контракта продолжает работы по реконструкции коллектора ливневой канализации. С 18 по 29 сентября на 15-метровом участке напротив здания №78 по ул. Пуркаева для движения закроют две южные полосы. На время действия ограничений объезд будет осуществляться по двум северным полосам.
В случае непогоды график работ может быть незначительно скорректирован. По окончании работ подрядчик восстановит нарушенное дорожное полотно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 12:30 12 Сентября Молодая девушка погибла в ДТП в Углегорском районе
13:30 12 Сентября Сахалинцу, виновному в смертельном ДТП, грозит до 12 лет тюрьмы
- 16:30 11 Сентября Южносахалинцев приглашают на открытие музыкального фонтана
- 13:00 13 Сентября Водитель внедорожника погиб при ДТП на севере Сахалина
16:30 19 Августа Южносахалинцев зовут на "Ночь кино"
12:05 20 Августа Южносахалинцев приглашают на экскурсию по площади Славы
09:30 26 Августа Молодежный конкурс моноспектаклей пройдет на Сахалине
20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
16:40 16 Сентября Чемпион Дальнего Востока по карате киокусинкай Никита Шимко: всё своё время отдаю детям
17:23 13 Сентября Директор предприятия по производству протезов Мария Больба: приятно «ставить людей на ноги»
20:07 9 Сентября Ветеринар Василий Мынаев: «На Дальнем Востоке клиники такого уровня, как у нас, больше нет»
21:03 5 Сентября Сыровар Мария Федотова: Наш сыр – произведение искусства, в которое мы вкладываем душу
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?