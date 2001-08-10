Жители Южно-Сахалинска узнают, как банки сдают биометрические данные

В предстоящую субботу, 28 сентября, во всех территориальных учреждениях Банка России пройдёт день открытых дверей. В этот день для жителей и гостей Южно-Сахалинска будут организованы экскурсии, лекции по финансовой грамотности, викторины и конкурсы, игры, мастер-классы и даже театральная постановка на тему финансов, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

Посетители также узнают, что такое удаленная идентификация, какие услуги с ее помощью можно получить, и увидят процесс сдачи биометрических данных.

Основная программа будет проходить на площадке возле здания, а также в самом Отделении, двери которого в обычные дни закрыты для посетителей.

Любители истории денежных знаков смогут увидеть редкие экземпляры из частных коллекций сахалинских нумизматов. Кроме того, перед зданием будет работать выставка, посвященная 250-летию российским бумажным деньгам.

Отдельная программа ждет гостей, которые запишутся на мероприятие заранее. Так, каждый час, начиная с 10:00 специалисты будут читать полезные лекции о борьбе с мошенничеством, о признаках подлинности банкнот, про то, как составить личный финансовый план, как научиться грамотно инвестировать и о многом другом.

Записаться на лекции можно по телефону 78-11-11 или на сайте Банка России. Регистрация участников уже открыта, количество мест ограничено. При себе необходимо иметь паспорт. Для посещения открытой зоны регистрация участников не требуется. Мероприятие начнется в 10:00 и продлится до 18:00 по адресу: Коммунистический проспект, 47.