ПСО: Сахалинская область готова к зиме

Коммунальные объекты в Сахалинской области готовы к зиме. Такая информация прозвучала на совещании накануне, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В настоящий момент объекты жилищно-коммунального хозяйства на Сахалине и Курилах подготовлены к отопительному сезону на 95%. Проведены работы на 203 котельных, установлено 38 водогрейных котлов, капитально отремонтированы 2 паровых котла. Завершается поставка 243 единиц котельного оборудования – дымососов, электродвигателей, пароводонагревателей и других элементов.

Также к наступлению холодов почти полностью готовы центральные тепловые пункты, объекты канализации, водонасосные станции, водозаборы. Ранее было заменено около 30 километров тепловых сетей, более 30 километров водопроводных сетей, почти 10 километров канализационных сетей.

– Работа по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры находится на особом контроле правительства области. Если есть отставание от графика, специалисты министерства ЖКХ должны провести выездные проверки. Всем районам необходимо получить паспорта готовности к зиме, – обратился к участникам совещания Алексей Белик.

Для ликвидации аварий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на островах сформировано 120 аварийно-восстановительных бригад – 907 человек и 241 единица техники. Объекты ЖКХ обеспечены резервными источниками энергоснабжения.

Договоры на поставку топлива заключены во всех муниципальных образованиях. На складах ресурсоснабжающих предприятий находится 56 тысяч тонн угля и более двух тысяч тонн жидкого топлива. В полном объеме запас топлива уже сформирован в Тымовском, Северо-Курильском, Южно-Курильском районах и Южно-Сахалинске. В остальных муниципалитетах поставка топлива завершится к 1 октября.