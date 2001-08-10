Новые тренеры приступили к работе в сахалинском «Кристалле»
С наступлением нового соревновательного сезона 2019/2020 в спортивной школе «Кристалл» стало на два тренера больше. Спортивный коллектив пополнился специалистами по фигурному катанию и хоккею. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Теперь наряду с тремя тренерами по фигурному катанию в «Кристалле» работает выпускница Московской государственной академии физической культуры Ольга Лысенкова. Специальность тренера Ольга Борисовна получила сравнительно недавно, в 2018 году, окончив учебное заведение с отличием. Однако за ее плечами довольно внушительный спортивный опыт. Девушка занимается фигурным катанием с 2002 года, и является кандидатом в мастера спорта по фигурному катанию, призером и победителем российских и международных соревнований в составе команд «Оренбург» и «Crystal Ice». Ольга Лысенкова является ученицей чемпиона мира среди юниоров 1999 года Ильи Климкина и постановщика сборной команды России по фигурному катанию Сергея Комолова. Кроме того, на сахалинском льду пригодятся знания нового тренера в области синхронного фигурного катания. Это направление на Сахалине развивают с 2018 года. Тренер имеет сертификат о прохождении курса по синхронному катанию под руководством технического специалиста по синхронному фигурному катанию Ульяны Чирковой. Также Ольга Лысенкова располагает опытом тренерской деятельности в ДЮСШ города Щелково Московской области.
Воспитанниками нового наставника в «Кристалле» стали более двадцати фигуристов. В ближайшем будущем планируется набор детей от 4 до 6 лет в группы по фигурному катанию на коммерческой основе под руководством Ольги Лысенковой и других тренеров спортивной школы.
На отделении хоккея «Кристалла» тренерский состав пополнил Олег Лысак. Наставник уже знаком спортсменам «Кристалла» по подготовке к зимним международным спортивным играм «Дети Азии». Тогда Олег Владимирович являлся старшим тренером сборной Сахалинской области, в которую вошли спортсмены «Кристалла». Тренер является воспитанником омского хоккея. В сезонах 1988/1989 провел за омский «Авангард» восемь матчей. Затем работал тренером в ДЮСШ «Авангард». Является чемпионом мира по рингболу. В спортивной школе «Кристалл» Олег Лысак готовит группы спортсменов 2003 и 2004 годов рождения. Очередной проверкой на прочность для воспитанников тренера станет первенство дальневосточного федерального округа, игры в рамках которого пройдут в предстоящие выходные.
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