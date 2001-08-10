Тихоокеанское
информационное агентство
18 Сентября 2019
Сегодня 21:41
64,12|70,60|66,22
Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
10:40, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Выездной приём граждан состоится в Березняках

Выездной прием граждан 18 сентября пройдет в селе Березняки. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию Южно-Сахалинска.

На встрече жители села смогут задать интересующие вопросы руководителям структурных подразделений администрации города и представителям ресурсоснабжающих организаций: СКК, ФРС «ОАО «Сахалинэнерго», оператора по вывозу мусора, управляющей компании, обслуживающей жилой фонд.

Прием состоится в местном доме культуры «Родник» по адресу: ул. Крайняя, 8а. Начало в 14.30.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?