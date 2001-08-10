Юным островитянам расскажут о роботах XXI века

Интерактивный урок «Место робототехники в современном мире» для юных сахалинцев, увлекающихся робототехникой или желающих побольше узнать о современных роботах состоится 20 сентября в областной библиотеке. В ходе мероприятия сахалинцам расскажут о современных роботах и сферах их внедрения.

В качестве эксперта на мероприятии выступит Артём Сидоренко, ведущий инженер-конструктор Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук. Он познакомит аудиторию с роботами, разработанными в СКБ САМИ ДВО РАН, представит интересные факты, связанные с процессом их создания, а также обсудит с участниками мероприятия основные принципы робототехники и расскажет о том, с чего начинается работа по проектированию робота.

Записаться на интерактивный урок можно по телефону 45-25-43. Количество участников ограничено. Начало мероприятия в 15.30 в зале заседаний СахОУНБ (первый этаж).