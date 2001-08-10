Жители 8-го микрорайона Южно-Сахалинска рассказали мэру о проблемах

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин продолжает инспекционные поездки по городским дворам и микрорайонам. Их график составляется на основе информации от жителей, которые обращаются к мэру через сообщения в том числе и в его аккаунтах в социальных сетях, а также через депутатов, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Так, жители дворов по ул. Комсомольской, 165-167а организовали встречу с мэром через депутата, председателя Сахалинской областной Думы Андрея Хапочкина. Людей беспокоит, что на проезде им. Зацаринного отсутствуют тротуары, а рядом детский сад, и каждое утро родители с детьми лавируют между машинами на узком проезде.

Руководитель МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик доложил, что на территории 8-го микрорайона реализуется масштабный проект по реконструкции улично-дорожной сети, в рамках которого будут отремонтированы все существующие улицы и проезды. Сейчас реализуется первый этап - перекладываются инженерные коммуникации. В следующем году будет завершено проектирование по ремонту улично-дорожной сети, к работам приступят в 2021-м. В проект входит и проезд им. М.Ю. Зацаринного. Предусмотрено расширение дороги до двух полос и обустройство тротуаров от ул. Комсомольской до ул. Горького.

Мэр Сергей Надсадин отметил, что задача муниципалитета - обеспечивать комфорт и безопасность жителей. Если капитальные работы запланированы, например, через год, то в любом случае нужно принимать действенные меры, чтобы людям было удобно и сейчас. Позиция мэра однозначная - тротуар, хоть и временный, обустроить необходимо.

Прямо на месте руководители профильных предприятий и управлений обсудили возможные варианты. Решено обустроить пешеходную дорожку на самом проблемном участке - вдоль южной стороны дома № 167. Жителям сообщили, что на работы необходимо около месяца.

- Обязательно нужны такие выездные встречи. Думаю, наша проблема иначе бы не решилась. Закончилось бы все тем, что люди во дворе между собой это обсудили бы, и все. А во время таких встреч принимаются конкретные решения, мы видим реальную работу, - говорит южносахалинец Андрей Соловьев.

- Нас полностью устраивает предложение по обустройству временного тротуара. Кроме того, сегодня рассказали, какие запланированы работы по капитальному ремонту этого проезда и по другим дорогам микрорайона, - поддержал своего соседа горожанин Андрей Шейхудинов.

Следующей точкой маршрута стала строительная площадка, которая расположена выше по проезду. По адресу: ул. Поповича, 18, компания «СКФ «Сфера» в рамках муниципального контракта возводит 13-этажный жилой дом на 207 квартир с подземной автостоянкой. Квартиры в нем предназначены в том числе для переселения жителей из аварийных домов этого района. Срок сдачи объекта по контракту - декабрь 2020 года. Руководитель компании Андрей Залпин сообщил Сергею Надсадину, что они намерены завершить работы раньше.

- Вышли на «крейсерскую скорость»: ставим перед собой задачу строить за 7 дней один этаж, 14 блок-секций в месяц. Параллельно запустим монтаж инженерных систем, вентиляции, наружную и внутреннюю отделку. Субподрядчики - проверенные организации. Планируем завершить работы, включая благоустройство, на несколько месяцев раньше срока, - рассказал Андрей Залпин.

Подводя итоги выездного совещания, мэр отметил, что в этом микрорайоне предстоят масштабные работы и по ремонту дорог, и по обновлению жилищного фонда.

- Мы встретились с жителями, оперативно решили текущие вопросы, которые их волновали. Обсудили с коллегами ближайшую перспективу по капитальным работам. Поговорили со строителями муниципального дома. Убедились, что работы ведутся по графику и даже могут завершиться раньше. Решили, что ко времени сдачи объекта к нему будут обеспечены благоустроенные подъездные пути. Обновление этого района идет по плану. Вместе с тем мы открыты для диалога с людьми - берем на карандаш их инициативы, учитываем в своей работе. И эту практику, безусловно, будем продолжать, - отметил Сергей Надсадин.