Тихоокеанское
информационное агентство
18 Сентября 2019
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Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
12:25, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Автомобилистов Южно-Сахалинска ждут неудобства во всероссийский день бега

Ограничение движения транспорта на Всероссийский день бега введут в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

Всероссийский день бега отметят 21 сентября традиционным массовым забегом «Кросс нации». В спортивном празднике примут участие тысячи сахалинцев и гостей островного региона. Участниками могут стать все желающие в возрасте от 5 лет и старше. Любителям физкультуры и спорта смогут проверить свои силы на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 12 км.

Маршрут пройдёт по улице Горького - от пл. Победы до перекрёстка ул. Больничной и обратно. В связи с этим с 7:30 до 14:00 часов проезжая часть на этом участке будет ограничена для проезда. Площадь будет перекрыта, проезд разрешён только на повороте с проспекта Победы на ул. Горького в сторону площади Славы.

Накануне забега, 20 сентября, с 17:00 будут закрыты парковки по восточной и западной стороне улицы Горького - от пл. Победы до перекрёстка ул. Больничной.

Организаторы праздника приносят извинения горожанам за временные неудобства.

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