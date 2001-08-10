Автомобилистов Южно-Сахалинска ждут неудобства во всероссийский день бега

Ограничение движения транспорта на Всероссийский день бега введут в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

Всероссийский день бега отметят 21 сентября традиционным массовым забегом «Кросс нации». В спортивном празднике примут участие тысячи сахалинцев и гостей островного региона. Участниками могут стать все желающие в возрасте от 5 лет и старше. Любителям физкультуры и спорта смогут проверить свои силы на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 12 км.

Маршрут пройдёт по улице Горького - от пл. Победы до перекрёстка ул. Больничной и обратно. В связи с этим с 7:30 до 14:00 часов проезжая часть на этом участке будет ограничена для проезда. Площадь будет перекрыта, проезд разрешён только на повороте с проспекта Победы на ул. Горького в сторону площади Славы.

Накануне забега, 20 сентября, с 17:00 будут закрыты парковки по восточной и западной стороне улицы Горького - от пл. Победы до перекрёстка ул. Больничной.

Организаторы праздника приносят извинения горожанам за временные неудобства.