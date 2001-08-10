Трепанга на три миллиона рублей выловили браконьеры на Сахалине

Сахалинские пограничники задержали группу из десяти браконьеров в акватории лагуны Буссе. Это произошло в минувший понедельник, 16 сентября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ.

Правоохранители обнаружили и изъяли: пять маломерных плавательных средств, четыре лодочных мотора, 19 водолазных баллонов, три водолазных костюма, а также ёмкости с 4,6 тысячами экземплярами трепанга. Водные биологические ресурсы были выпущены в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб составил более трех миллионов рублей.

По факту незаконной добычи водных биоресурсов проводятся проверочные мероприятия. По их результатам будет принято правовое решение.