Тихоокеанское
информационное агентство
18 Сентября 2019
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13:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Трепанга на три миллиона рублей выловили браконьеры на Сахалине

Сахалинские пограничники задержали группу из десяти браконьеров в акватории лагуны Буссе. Это произошло в минувший понедельник, 16 сентября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ.

Правоохранители обнаружили и изъяли: пять маломерных плавательных средств, четыре лодочных мотора, 19 водолазных баллонов, три водолазных костюма, а также ёмкости с 4,6 тысячами экземплярами трепанга. Водные биологические ресурсы были выпущены в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб составил более трех миллионов рублей.

По факту незаконной добычи водных биоресурсов проводятся проверочные мероприятия. По их результатам будет принято правовое решение.

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