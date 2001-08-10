Тепловые пушки для просушки квартир отправили в Александровск-Сахалинский
В Александровск-Сахалинский отправлено оборудование для просушки квартир. Восемь тепловых пушек и три промышленных осушителя взяты со склада областного материального резерва. Их задействуют в ликвидации последствий пожара, который сегодня ночью уничтожил крышу многоквартирного дома в райцентре, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
– Сейчас на месте ведутся аварийно-восстановительные работы, происходит разбор конструкций на кровле. Энергетики восстанавливают электроснабжение дома. Работы ведутся поэтапно, на начальном уровне подключаются подвальные помещения. Управляющая компания удаляет воду и мусор из подъездов, – рассказала руководитель регионального агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Анна Михеева.
По данным районной администрации, квартиры от огня не пострадали. Для погорельцев организован пункт временного размещения в педагогическом колледже. Сейчас там находятся 5 человек.
В 15.00 в детском доме «Радуга» состоится встреча с населением. На ней жители дома, пострадавшего от пожара, смогут задать представителям власти все волнующие вопросы.
Напомним, пожар на крыше многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском обнаружили сегодня ночью, в 00.09. К месту возгорания незамедлительно выехали экстренные службы. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, по поручению губернатора Валерия Лимаренко в районный центр была экстренно направлена правительственная комиссия. Ее возглавил зампред Владимир Сидоренко. Поставлена задача оказать людям, пострадавшим от пожара, всю необходимую помощь.
В городе объявлен режим ЧС районного масштаба. Это позволит оперативно, без проведения конкурсных процедур, приступить к капитальному ремонту крыши. С утра представители мэрии начали формирование списков и обход квартир для оценки ущерба. Это необходимо для определения размера материальной помощи погорельцам. Вся информация по ситуации регулярно докладывается главе области.
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