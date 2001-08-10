Руководителей южно-сахалинских организаций зовут на курсы по гражданской обороне

Управление по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска информирует о начале приема заявок от руководящего состава и специалистов предприятий областного центра, работающих в области ГО и ЧС, желающих пройти курсы по гражданской обороне в 2020 году, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

К категориям должностных лиц и работников ГО, проходящих подготовку или повышение квалификации на курсах гражданской обороны, относятся:

руководители организаций, не отнесенные к категориям по гражданской обороне; руководители спасательных служб и их заместители; руководители эвакуационных органов организаций; председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций; члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций; руководители занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в организациях; специалисты структурных подразделений организаций, специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; руководители нештатных формирований по гражданской обороне (НФГО); инструкторы (консультанты) учебно-консультативных пунктов по гражданской обороне.

Для участия в обучении необходимо заполнить заявку и подать ее до 30 октября в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска» по адресу: ул. Вокзальная, 71а, факс 300-964, эл. почта: gochs@yuzhno-sakh.ru.