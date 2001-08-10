Больше 5000 сигарет задержала сахалинская таможня за сутки

4820 сигарет в Корсакове и 400 – в аэропорту Южно-Сахалинска изъяли островные таможенники за одни сутки. Такое количество ввозили граждане помимо установленного законом лимита, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.

В первом случае таможенные правила нарушил член экипажа загранплавания, во втором – превысил установленные нормы гражданин Японии, прибывший на Сахалин рейсом из японског города Саппоро.

В обоих случаях товары, превышающие норму, изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств в рамках дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товара). Нарушителям грозит конфискация товара. Это наиболее распространенная судебная мера наказания по аналогичным делам.

Справочно: без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить табачные изделия в количестве не более 200 сигарет или 50 сигар/250 грамм табака, либо указанные товары в ассортименте общим весом не более 250 грамм. Табачные изделия могут провозить только совершеннолетние граждане.