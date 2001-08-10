Тихоокеанское
информационное агентство
18 Сентября 2019
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16:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Ливень прогнозируют в четырех районах Сахалина

Предстоящей ночью, 19 сентября, на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского и Макаровского районов прогнозируется очень сильный дождь. Днём 19 сентября на реках ожидается резкий подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципалитетов и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле регионального ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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