Новый рентген-комплекс установили в невельской ЦРБ
В поликлинике невельской ЦРБ пациентов обследуют при помощи нового рентген-комплекса. Цифровое оборудование установлено вместо старого аналогового, которое часто выходило из строя. Обновление медтехники в районе проходит в рамках реформы региональной системы здравоохранения, которая стартовала в этом году, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
– Новое оборудование необходимо для еще одного важного направления работы – ранней диагностики. Мы должны создать все условия для выявления заболеваний на начальных стадиях. В частности, сердечно-сосудистых патологий, онкологии. Это сделает лечение наиболее эффективным. – рассказал Валерий Лимаренко.
На приобретение рентген-комплекса для Невельской поликлиники направили 15,5 миллионов рублей. Ежедневно на нём будут обследовать до сорока пациентов.
– Заболело колено, дали направление на рентген-обследование. Не заметил, как и прошёл. Всё быстро и удобно. Хорошо, что появляется новая, современная техника, – поделился житель села Горнозаводск Дмитрий Кузнецов.
Прежний «плёночный» аппарат 2003-го года выпуска уже отработал свой ресурс и обладал меньшими возможностями. В последнее время он и вовсе не использовался. На диагностику пациентов направляли в лечебный корпус центральной районной больницы.
- Скорость обследования на цифровом аппарате гораздо выше, чем у предшественника. Не надо проявлять плёнку, лучевая нагрузка на пациента и на персонал меньше. Это оборудование позволит провести обследование любой области. Цифровой снимок попадает в единую базу данных. При необходимости можно проконсультироваться со специалистами из других медучреждений, – рассказал заведующий рентген-отделением Александр Бетешев.
В ближайшие два месяца диагностическую базу этого подразделения ЦРБ пополнит ещё одна новинка. Здесь установят современный маммограф. Уже есть планы и по приобретению оборудования на следующий год.
- Решаем вопросы и по привлечению врачей. Ждём терапевтов. Также нам нужны невролог и лор. Работаем с кадровым агентством. К примеру, только сегодня рассмотрены два резюме от неврологов из других регионов страны. Важно, чтобы это были высококвалифицированные специалисты, – сообщила главный врач Невельской ЦРБ Ксения Лапонова.
По поручению губернатора в этом году для работы в областных медучреждениях планируется привлечь 240 врачей. Кроме того, на капитальные ремонты больниц, диспансеров и поликлиник из областного бюджета выделено 1,2 миллиарда рублей, а на обновление оборудования - 2,7 миллиарда.
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