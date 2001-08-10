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10:10, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Дрожжи нашли в красной икре на Сахалине
Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при исследовании двух проб красной икры, изготовленной одним из сахалинских рыбоперерабатывающих предприятий, обнаружено превышение содержания дрожжей. Исследования проводились в рамках производственного контроля, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
- В ходе лабораторных испытаний в икре лососевой выявлено превышение допустимого уровня содержания дрожжей в 5 раз. Это является нарушением ТР ЕАЭС 040/2016 Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Брожение могло быть вызвано нарушениями технологического процесса при изготовлении икры или ее неправильным хранением. Превышение этого показателя может привести к «вздутию» банок, испортить вкус продукта. Употребление такой икры может вызвать нарушения работы пищеварительной системы, - отмечают специалисты.
Результаты исследований внесены в государственные информационные системы «Веста» и «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.
Информация будет доведена и до производителя для принятия мер по повышению уровня производственного контроля при выпуске продукции.
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