Дрожжи нашли в красной икре на Сахалине

Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при исследовании двух проб красной икры, изготовленной одним из сахалинских рыбоперерабатывающих предприятий, обнаружено превышение содержания дрожжей. Исследования проводились в рамках производственного контроля, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- В ходе лабораторных испытаний в икре лососевой выявлено превышение допустимого уровня содержания дрожжей в 5 раз. Это является нарушением ТР ЕАЭС 040/2016 Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Брожение могло быть вызвано нарушениями технологического процесса при изготовлении икры или ее неправильным хранением. Превышение этого показателя может привести к «вздутию» банок, испортить вкус продукта. Употребление такой икры может вызвать нарушения работы пищеварительной системы, - отмечают специалисты.

Результаты исследований внесены в государственные информационные системы «Веста» и «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.

Информация будет доведена и до производителя для принятия мер по повышению уровня производственного контроля при выпуске продукции.