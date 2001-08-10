Больше ста специалистов получили денежное пособие при трудоустройстве на Сахалине
С начала года 130 молодых специалистов на Сахалине получили денежное пособие при трудоустройстве. Финансовая помощь оказывается выпускникам учебных заведений высшего и среднего образования в возрасте не старше 30 лет. Пособие выплачивается при трудоустройстве в областные и муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также соцзащиты, ветеринарии, сельского, лесного и охотничьего хозяйства, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
Елизавета Федорова после получения диплома устроилась в отделение центра социальной поддержки по Южно-Сахалинску. Карьеру выпускница начала в должности ведущего специалиста группы приема граждан.
– Работаю уже год, все нравится. Рада, что выбрала именно социальную сферу. А денежное пособие стало приятным бонусом. Финансовая помощь пошла на решение жилищного вопроса, – поделилась молодой специалист.
Размер пособия зависит от уровня образования и ежегодно индексируется. В этом году молодым специалистам с высшим образованием выплачивается 310194 рубля, со средним специальным образованием – 232646 рублей.
– Для специалистов, которые трудоустроились в сельской местности, действует коэффициент 1,25, – пояснила начальник отдела центра социальной поддержки Сахалинской области Наталья Шапошникова. – Вся сумма выплачивается двумя равными частями. Половина – сразу после устройства на работу, оставшаяся часть – через год.
Молодой специалист имеет право на финансовую помощь при условии, что трудовой договор заключен в течение года после получения диплома. По месту трудоустройства необходимо отработать пять лет. Для оформления пособия следует обращаться в отделение центра социальной поддержки по месту жительства.
В 2019 году такую помощь выплатили 130 сахалинцам. Всего же с 2010 года пособие получили более 3 тысяч молодых специалистов разного профиля.
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