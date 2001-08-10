Тренировки по эвакуации проходят в южно-сахалинских школах

В школах Южно-Сахалинска организованы плановые тренировки по эвакуации детей в случае возникновения пожара или других непредвиденных ситуаций. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.

Как рассказали в департаменте образования городской администрации, подобные практические учения проводятся регулярно во всех образовательных организациях областного центра несколько раз в год.

Так, в НОШ №7 для первой и второй смены прошла полная эвакуация как учащихся, так и всего коллектива образовательного учреждения. В соответствии с нормативными документами разработан алгоритм действий персонала и обучающихся, обозначены места эвакуации и определены ответственные лица. По сигналу они организовано вывели ребят из здания школы. Осмотрели учебные кабинеты, другие помещения и по инструкции доложили директору.

- Такие мероприятия полезны для выработки у учащихся навыка безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Традиционно тренировочные занятия проводят в начале учебного года, чтобы после летних каникул освежить знания детей. Это, безусловно, приносит свои результаты. Сегодня, например, ребята эвакуировались за 3 минуты, что полностью соответствует нормативу, - отметил Игорь Логинов, заместитель директора департамента образования администрации Южно-Сахалинска.

До конца сентября плановые тренировки по эвакуации в случае возникновения пожара или других непредвиденных ситуаций пройдут во всех школах Южно-Сахалинска. Кроме этого совместно с правоохранительными и контролирующими органами на территории островной столицы реализуется комплекс мероприятий, который позволит укрепить антитеррористическую защищенность организаций образования. Сегодня все школы Южно-Сахалинска оснащены системами видеонаблюдения, снабжены тревожной кнопкой, арочными металлодетекторами и находятся под охраной ЧОП.