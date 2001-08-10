Тренировки по эвакуации проходят в южно-сахалинских школах
В школах Южно-Сахалинска организованы плановые тренировки по эвакуации детей в случае возникновения пожара или других непредвиденных ситуаций. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.
Как рассказали в департаменте образования городской администрации, подобные практические учения проводятся регулярно во всех образовательных организациях областного центра несколько раз в год.
Так, в НОШ №7 для первой и второй смены прошла полная эвакуация как учащихся, так и всего коллектива образовательного учреждения. В соответствии с нормативными документами разработан алгоритм действий персонала и обучающихся, обозначены места эвакуации и определены ответственные лица. По сигналу они организовано вывели ребят из здания школы. Осмотрели учебные кабинеты, другие помещения и по инструкции доложили директору.
- Такие мероприятия полезны для выработки у учащихся навыка безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Традиционно тренировочные занятия проводят в начале учебного года, чтобы после летних каникул освежить знания детей. Это, безусловно, приносит свои результаты. Сегодня, например, ребята эвакуировались за 3 минуты, что полностью соответствует нормативу, - отметил Игорь Логинов, заместитель директора департамента образования администрации Южно-Сахалинска.
До конца сентября плановые тренировки по эвакуации в случае возникновения пожара или других непредвиденных ситуаций пройдут во всех школах Южно-Сахалинска. Кроме этого совместно с правоохранительными и контролирующими органами на территории островной столицы реализуется комплекс мероприятий, который позволит укрепить антитеррористическую защищенность организаций образования. Сегодня все школы Южно-Сахалинска оснащены системами видеонаблюдения, снабжены тревожной кнопкой, арочными металлодетекторами и находятся под охраной ЧОП.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:00 Сегодня Пять районов Сахалина пополнились мобильными стоматологиями
- 10:10 Сегодня Дрожжи нашли в красной икре на Сахалине
- 09:00 Сегодня Южносахалинцам напоминают о сроках уплаты налогов
09:20 Сегодня Новый рентген-комплекс установили в невельской ЦРБ
- 12:30 12 Сентября Молодая девушка погибла в ДТП в Углегорском районе
13:30 12 Сентября Сахалинцу, виновному в смертельном ДТП, грозит до 12 лет тюрьмы
- 13:00 13 Сентября Водитель внедорожника погиб при ДТП на севере Сахалина
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
16:30 19 Августа Южносахалинцев зовут на "Ночь кино"
12:05 20 Августа Южносахалинцев приглашают на экскурсию по площади Славы
09:30 26 Августа Молодежный конкурс моноспектаклей пройдет на Сахалине
20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
16:40 16 Сентября Чемпион Дальнего Востока по карате киокусинкай Никита Шимко: Всё своё время отдаю детям
17:23 13 Сентября Директор предприятия по производству протезов Мария Больба: Приятно «ставить людей на ноги»
20:07 9 Сентября Ветеринар Василий Мынаев: На Дальнем Востоке клиники такого уровня, как у нас, больше нет
21:03 5 Сентября Сыровар Мария Федотова: Наш сыр – произведение искусства, в которое мы вкладываем душу
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?