Тихоокеанское
информационное агентство
19 Сентября 2019
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11:40, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Благотворительная ярмарка пройдет в Новоалександровске

В преддверии Международного дня детского церебрального паралича в эту пятницу, 20 сентября, в 16.30 в детском саду «Матрешка» (Новоалександровск, ул. Науки, 8) состоится благотворительная осенняя ярмарка. Вырученные средства будут направлены на реабилитацию 6-летнего воспитанника детского сада с диагнозом ДЦП, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.

Всемирный день церебрального паралича отмечается каждую первую среду октября. Проект был запущен общественными организациями в 2012 году, его основатели уверены, что дети и взрослые с церебральным параличом имеют те же права и возможности, что и другие члены общества.

Торговые ряды осенней благотворительной ярмарки в «Матрешке» будут представлены в четырех тематических секциях: «Подарки с грядки», «Соки-воды», «Кондитерские изделия и выпечка», вещевой ряд «Второе дыхание». Для посетителей ярмарки также приготовили развлекательную программу с художественной самодеятельностью, творческими мастерскими, фотозонами, аттракционы (мишени, скалодром, кривые зеркала).

Мероприятие организовано при поддержке ЦНК «Радуга», активном участии родителей с воспитанниками, педагогов, работников ДОУ, а также жителей микрорайона.

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