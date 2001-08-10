Пострадавшим от пожара в Александровске-Сахалинском выплачивают компенсацию
Сегодня пострадавшим от пожара в Александровске-Сахалинском начали выплачивать компенсацию. Распоряжение оказать всю необходимую помощь погорельцам ранее дали областные власти, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
– Александровск-Сахалинский – северный район, где скоро наступят холода. Поэтому первая материальная помощь должна быть оказана незамедлительно. В максимально сжатые сроки необходимо решить и вопрос ремонта кровли. Подрядчик должен выйти на объект уже завтра, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
На встрече каждая семья получила справку о составе семьи, которая необходима для получения материальной помощи. Всем были розданы памятки в которых пошагово описаны действия, необходимые для получения выплат в размере 10 и до 100 тысяч рублей. Для оповещения жителей и разъяснения всех вопросов создана группа в мессенджере.
В муниципалитет уже доставлены 8 тепловых пушек и 3 промышленных осушителя. По предварительным данным, в целом на просушку квартир потребуется три дня. Энергетики восстановили электроснабжение дома до 4-го этажа. На 5-м этаже работы продолжаются.
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