Островные лесопожарные службы получили новую технику
Специализированные машины с марта этого года поступают в лесопожарные формирования островного региона. Новый транспорт позволяет быстро добираться до труднодоступных лесных участков и, как следствие, повышает оперативность тушения пожаров. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
На Сахалин уже поступило шесть бульдозеров, три вахтовых автобуса, две лесопожарные машины, два гусеничных снегоболотохода, три седельных тягача с прицепами и один автомобиль УАЗ. Ожидается поставка еще одного вахтового автомобиля и УАЗа.
Обновление парка техники происходит в рамках проекта «Сохранение лесов Сахалинской области», который входит в нацпроект «Экология». На приобретение машин в 2019 году было направлено 116 миллионов рублей из федерального бюджета и 127 миллионов – из областного.
– Новая техника поможет нам работать более эффективно на тушении лесных пожаров. С такими машинами можно попасть в самые трудные участки. Но закупкой оборудования эта работа не ограничивается. Идет прокладка новых пожарных дорог, минерализованных полос, – рассказал директор областной базы авиационной и наземной охраны лесов Игорь Овсянников.
В этом году также выделили более 14 миллионов рублей на закупку лесохозяйственной техники и оборудования для работ по воспроизводству лесов. На эти средства приобрели пассажирский автобус, универсальный колесный трактор, который будет применяться в питомниках, пять машин для очистки семян, две комбинированные шишкосушилки, а также кусторезы, бензопилы и мечи Колесова.
– Региональный проект «Сохранение лесов» предполагает всесторонний подход к снижению негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение стопроцентного восстановления лесов, – отметил министр лесного и охотничьего хозяйства островного региона Владимир Корнев. – С помощью этого проекта мы сможем повысить эффективность работы по ликвидации лесных пожаров и воспроизводству лесов, уменьшить площади погибших и поврежденных лесных насаждений.
«Сохранение лесов» включает комплекс мер: снижение ущерба от пожаров, увеличение площади лесовосстановления, расширение страхового фонда семян лесных растений. Главная цель – обеспечение баланса между погибшими и высаженными деревьями.
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