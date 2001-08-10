Сахалинских пенсионеров проверят на знание компьютера

Конкурс «Спасибо Интернету – 2019» для людей старшего поколения, освоивших основы компьютерной грамотности проводит областная библиотека. Для участия в конкурсе необходимо рассказать о своих достижениях и умениях при работе на персональном компьютере.

Участниками конкурса могут стать пользователи сети Интернет пенсионного и предпенсионного возраста (50+), а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности или обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет самостоятельно. Конкурс будет проходить в три этапа:

Прием заявок и регистрация конкурсных работ, которые пройдут по 14 октября; Pассмотрение конкурсных работ с 15 октября по 31 октября; Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет в ноябре.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (4242) 45-25-45, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.