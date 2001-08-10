Тихоокеанское
информационное агентство
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Корсаковские школьники побывали на выставке «Сокровища музеев России»

Корсаковские школьники побывали на выставке «Сокровища музеев России»

Группа из 24 юных жителей Корсакова посетила выставку «Сокровища музеев России», развернутую в музейно-мемориальном комплексе «Победа» в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального партийного отделения "Единой России".

Школьники с большим интересом ознакомились с экспозицией, в которую вошли лучшие произведения живописи из коллекций музеев   регионов России. "Сокровища музеев России" являются продолжением одноименной выставки, которая с большим успехом прошла в московском "Манеже" в ноябре прошлого года. Впервые  юные корсаковцы увидели подлинники шедевров выдающихся российских мастеров -  Куинджи, Шишкина, Тропинина, Репина, Кустодиева.

Инициатива поездки  принадлежала Корсаковскому местному отделению партии «Единая Россия». Помощь в организации  оказали заместитель секретаря местного отделения партии Александр Антипин и член партии Андрей Каменев. Стоит отметить, что такие мероприятия с приобщением детей к прекрасному стали традиционными в практике корсаковских единороссов.

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