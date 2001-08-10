Корсаковские школьники побывали на выставке «Сокровища музеев России»

Группа из 24 юных жителей Корсакова посетила выставку «Сокровища музеев России», развернутую в музейно-мемориальном комплексе «Победа» в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального партийного отделения "Единой России".

Школьники с большим интересом ознакомились с экспозицией, в которую вошли лучшие произведения живописи из коллекций музеев регионов России. "Сокровища музеев России" являются продолжением одноименной выставки, которая с большим успехом прошла в московском "Манеже" в ноябре прошлого года. Впервые юные корсаковцы увидели подлинники шедевров выдающихся российских мастеров - Куинджи, Шишкина, Тропинина, Репина, Кустодиева.

Инициатива поездки принадлежала Корсаковскому местному отделению партии «Единая Россия». Помощь в организации оказали заместитель секретаря местного отделения партии Александр Антипин и член партии Андрей Каменев. Стоит отметить, что такие мероприятия с приобщением детей к прекрасному стали традиционными в практике корсаковских единороссов.