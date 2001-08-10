Детские сады продолжают ремонтировать в Южно-Сахалинске
В областной столице продолжаются работы по ремонту детских садов. Одиннадцать из них обзаведутся новыми фасадами, в 13 ДОУ отремонтируют кровли, параллельно в ряде учреждений дошкольного образования проведут работы по замене системы вентиляции и инженерных сетей, а также по благоустройству прилегающих территорий, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу южно-сахалинской мэрии.
Так, например, в ДОУ № 42 «Черемушки» в начале этого года был выполнен капитальный ремонт электрических сетей. Сейчас там ведутся работы по полной замене системы отопления. Подрядная организация устанавливает новые трубы и радиаторы, производит все необходимые замеры параметров - словом, выполняет все масштабные работы.
Подготовкой игровых помещений и спален к приему детей (мытье стен, окно и др.) на добровольной основе занимается персонал ДОУ № 42. Планируется, что 21 октября учреждение примет ребят, которые были временно распределены в другие детские сады Южно-Сахалинска, чтобы не прерывать образовательный процесс.
Отметим, по информации департамента образования, благодаря значительному увеличению финансирования до конца года в областной столице будут отремонтированы 29 детских садов.
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