Детские сады продолжают ремонтировать в Южно-Сахалинске

В областной столице продолжаются работы по ремонту детских садов. Одиннадцать из них обзаведутся новыми фасадами, в 13 ДОУ отремонтируют кровли, параллельно в ряде учреждений дошкольного образования проведут работы по замене системы вентиляции и инженерных сетей, а также по благоустройству прилегающих территорий, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу южно-сахалинской мэрии.

Так, например, в ДОУ № 42 «Черемушки» в начале этого года был выполнен капитальный ремонт электрических сетей. Сейчас там ведутся работы по полной замене системы отопления. Подрядная организация устанавливает новые трубы и радиаторы, производит все необходимые замеры параметров - словом, выполняет все масштабные работы.

Подготовкой игровых помещений и спален к приему детей (мытье стен, окно и др.) на добровольной основе занимается персонал ДОУ № 42. Планируется, что 21 октября учреждение примет ребят, которые были временно распределены в другие детские сады Южно-Сахалинска, чтобы не прерывать образовательный процесс.

Отметим, по информации департамента образования, благодаря значительному увеличению финансирования до конца года в областной столице будут отремонтированы 29 детских садов.