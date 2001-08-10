Дороги Южно-Сахалинска вошли в нацпроект «Безопасные и качественные автодороги»

Специалисты Минтранса России, Ассоциации «РАДОР» и руководители ведомств из различных регионов Дальнего Востока сегодня посетили ряд объектов в областном центре и высоко оценили качество дорожных работ. В этом году фокус внимания сместился в сторону муниципальных дорог, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые вошли города с населением от 200 тысяч человек. В Южно-Сахалинске в этом году реконструкция и капитальный ремонт затронули 10 участков. Это улицы 2-ая Центральная, Деповская, Зимы, 1905 года, Ленина в сторону Украинской и другие дороги, по которым поступало больше всего обращений жителей. Работы финансируются из федерального и областного бюджетов.

В рамках нацпроекта в июне начали реконструкцию 3-километрового участка между Дальним и Ёлочками. Сейчас это грунтовка – автолюбители жалуются на пыль летом и грязь в межсезонье. В сентябре 2020 года здесь появится асфальтированная трасса с двумя полосами движения – по 3 метра каждая. Также проект предусматривает три остановочных павильона, бордюры и тротуары рядом с ними, освещение на всем протяжении дороги.

– Работают семь единиц техники, которые занимаются отсыпкой земляного полотна, устройством кюветов. Четыре экскаватора, бульдозер, два катка. Более 10 самосвалов завозят скальный грунт с карьера Известкового. Трудятся 13 человек, – рассказал начальник участка Валерий Ким. – Строительно-полевой сезон будет продолжаться до ноября. В график мы укладываемся. Сахалинская погода, конечно, вносит свои коррективы. И сейчас мы работаем в две смены, чтобы наверстать упущенное в период дождей.

Еще один объект, где побывали федеральные специалисты, – улица Вокзальная, на участке от Сахалинской до Карла Маркса. Здесь выполнили большую часть работ по капитальному ремонту 766 метров дорожного полотна. Проект предусмотрел замену всех инженерных коммуникаций, дополнительные парковочные места, «карманы» для автомобилей, тротуары, зеленые насаждения.

– Работы начались в июле, сдача планируется в ноябре. Эту асфальтовую дорогу можно будет использовать в качестве объездной, чтобы разгрузить улицу Ленина, – сказал начальник отдела центра дорожного мониторинга Сахалинской области Денис Бойков.

Объекты, которые входят в национальный проект, находятся на особом контроле. Независимую оценку производят федеральные учреждения – «Росдортехнология» и РосдорНИИ.

– В Южно-Сахалинске работы идут в графике и на хорошем уровне. На объектах необходимо учитывать малейшие недостатки, чтобы в полной мере соответствовать названию нацпроекта – «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И чтобы жители города тоже отметили это, – подчеркнул генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин.

Проект охватывает 83 субъекта нашей страны, он рассчитан до 2024 года. К этому времени доля региональных дорог в нормативном состоянии во всех регионах должна вырасти до 50 процентов, а в крупных городских агломерациях – до 85 процентов. Еще одна важнейшая задача – снизить число смертей на дорогах.

Напомним, в этом году дорожный фонд островного региона увеличили на 60%. На строительство и ремонт дорог в областном бюджете заложили 7,4 миллиарда рублей – почти в два раза больше, чем годом ранее.