Студенты СахГУ прошли в финал XII Международной олимпиады «IT-Планета»

Два студента с Сахалина успешно прошли отборочные этапы XII Международной олимпиады в сфере информационных технологий «1Т-Планета 2018/19». Они примут участие в финале, который пройдёт в период с 4 по 7 октября в Москве на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», передает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.

Эти соревнования являются одними из самых масштабных в области ИТ, учрежденных в Российской Федерации. Их основная цель - сближение учебных заведений и бизнес-структур России, а также стран СНГ с целью повышения качества ИТ-образования. Олимпиада «1Т-Планета 2018/19» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Мероприятие проходит при поддержке АЛО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в направлении «Молодые профессионалы».

В финале олимпиады примут участие студенты и молодые дипломированные специалисты из России и стран СНГ, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах. Участников ждут 14 конкурсов в номинациях «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника», а также в специальной номинации «Неограниченные возможности», которая направлена на разработку программных решений для лиц с ограниченными возможностями.

Учредителями и партнёрами конкурсов выступают ведущие российские и международные ИТ-компании: 1С, Huawei, Oracle, ГНУ/Линуксцентр, ГЭНДАЛЬФ, Моризо, SimbirSoft, TIM3R, а также Институт системного программирования РАН, Всероссийская организация инвалидов и Всероссийская организация глухих. Организатором олимпиады является Автономная некоммерческая организация «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета»", соорганизатор - Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»».

Для всех финалистов и гостей соревнования предусмотрены открытые образовательные мероприятия, в которых могут принять участие все желающие. Для них подготовлены мастер-классы и открытые лекции, которые предоставят возможность познакомиться с новыми технологиями, повысить личную и профессиональную эффективность. Одна из секций будет посвящена робототехнике: все желающие смогут не только самостоятельно собрать роботов, но и устроить между ними соревнования. В программе финала предусмотрены презентации академических программ вендоров-партнёров олимпиады «IT-Планета». Сотрудники компаний расскажут, какие бесплатные и льготные образовательные возможности предоставляются учебным заведениям и студентам, желающим освоить новые технологии.

7 октября состоится торжественная церемония награждения, где будут объявлены имена победителей XII Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2018/19».