Ограничения движения автомобилей в Южно-Сахалинске из-за «Кросса нации»

В связи с проведением традиционного массового забега «Кросс нации» в Южно-Сахалинске 21 сентября будут введены ограничения для остановки и движения транспорта, передает ТИА «Острова», ссылаясь на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.

Так, с 17.00 20 сентября до 08.30 21 сентября будет ограничена остановка транспортных средств на ул. Горького от пр. Победы до ул. Больничной, включая восточную сторону пл. Победы.

21 сентября с 07.30 до 14.00 будет ограничено движение по ул. Горького от ул. Священномученика Илариона Троицкого до пл. Победы, включая восточную и юго-западную сторону площади. Таким образом, движение будет обеспечиваться только с запада на север и в обратном направлении.

Кроме того, с 08.30 до 14.00 будет ограничено движение по ул. Горького на участке от пл. Победы до ул. Больничной.