В Южно-Сахалинске продолжается обустройство новых контейнерных площадок
Первые мелкозаглубленные контейнеры уже появились в Дальнем. Новые конструкции для сбора мусора намного вместительнее. Их объем составляет более трех кубических метров.
Таким образом, один мелкозаглубленный контейнер заменяет около шести традиционных металлических мусорных баков, что позволяет экономить место. Кроме того прием отходов производится через «суфлерское окно», расположенное на крышке, которая полностью накрывает контейнер. Благодаря этому мусор не разлетается от ветра, ограничен доступ ворон, собак, а значит мусорные площадки и территория рядом с ними будут чистыми. Подобные контейнеры сейчас локально используют в Санкт-Петербурге, Иркутске, Омске, Ижевске, Воронеже, Мурманске, Белгороде, Петропавловске-Камчатском и некоторые городах Подмосковья.
Конструкция состоит из бесшовного контейнера, который предотвращает протекание из отходов в землю. Для обустройства площадки выкапывается углубление, на дне обустраивается основание, к которому крепится контейнерная емкость. Затем углубление засыпается песком, поверх которого укладывается плитка. Внутрь конейнера закрепляется плотный мешок из полипропилена, сверху он полностью закрывается крышкой. Вывоз мусора будет осуществляться с помощью специализированной техники — она закуплена и в настоящее время находится в пути в Южно-Сахалинск.
Проект реализуется департаментом городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска. Муниципальный контракт на обустройство новых площадок мелкозаглубленного типа был заключен в середине августа, обустройство полностью завершится к концу октября. Всего в Южно-Сахалинске и планировочных районах появится 20 таких площадок.
В 2019 году в Южно-Сахалинске ведется комплексная работа по обустройству мест сбора отходов. Планируется, что в течение трех лет на территории всего городского округа будут приведены в порядок 502 места для складирования ТКО. Для них закупят около 1400 контейнеров европейского стандарта, в том числе под раздельный сбор мусора. На сегодня практически завершены работы по монтажу оснований для установки новых контейнеров, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии города Южно-Сахалинска.
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