Тихоокеанское
информационное агентство
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В Южно-Сахалинске прошел марафон «Рябиновый край» для инвалидов и пожилых людей

В Южно-Сахалинске прошел марафон «Рябиновый край» для инвалидов и пожилых людей

Более 200 южносахалинцев посетили марафон «Рябиновый край» в городском парке культуры и отдыха. Мероприятие объединило выступления духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона, ансамбля «Русский терем», конкурсную и танцевальную программы, передает ТИА «Острова», ссылаясь на пресс-службу мэрии.

— Наш ежегодный осенний праздник в парке в этом году проходит на новом месте — на танцевальной площадке. Здесь уютно, красиво, удобно, — отметила директор департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска Эльвира Юркова.

 Раиса Ковальчук из общественной организации «Эдельвейс», в которую объединились южносахалинцы с нарушениями опорно-двигательной, сердечно-сосудистой систем и сахарным диабетом, уже не первый год посещает «Рябиновый край».

 — В прошлом году было замечательно, в этом — еще лучше. Настроение повышается. За город гордость берет, что у нас проводятся такие мероприятия, — сказала она.

Женщина подчеркнула, что главная болезнь общества — одиночество. «Рябиновый край» на протяжении многих лет помогает горожанам встречаться, общаться, делиться новостями и успехами. Для комфорта маломобильных гостей были предусмотрены кресла-коляски с электроприводом. Горячая полевая каша и чай с пирожками сделали долгожданную встречу еще более приятной.

 

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