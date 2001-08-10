Тихоокеанское
информационное агентство
24 Сентября 2019
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09:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам предлагают рассказать о любимой книге

Сахалинская областная библиотека объявляет конкурс эссе «Книги в нашей семье» для любителей чтения от 14 лет. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

Для участия в конкурсе авторам необходимо подготовить работу по указанной тематике (о традициях чтения и любимых книгах в вашей семье) в печатном или электронном виде и принести их по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78 (СахОУНБ – молодёжный центр «Универсалка», 2-й этаж) или отправить на электронную почту: 4alv@mail.ru до 10 ноября.

Церемония награждения победителей и участников состоится 14 ноября. Всех ждут в библиотеке в 18:00

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь. Заявка также размещена по ссылке.

Справки по телефону 8 (4242) 45-25-28.

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