Туристический фестиваль «Остров в рюкзаке» впервые прошёл на Сахалине
Первый областной туристический фестиваль «Остров в рюкзаке» прошел на Сахалине. Площадкой для мероприятия стал Томаринский район. «Остров в рюкзаке» объединил два популярных направления: туризм и экстремальный спорт, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на правительство региона.
- Мероприятие такого формата имеет большое значение для развития туризма и спорта не только в нашем районе, но и в области в целом. Уверена, «Остров в рюкзаке» будет развиваться и станет одной из визитных карточек сахалинского туризма, - отметила исполняющая обязанности мэра Томаринского района Елена Клепикова.
Действие фестиваля развернулось на семи площадках: развлекательной, туристической подготовки, основ выживания, велоэкстрима, стрельбы из лука, цигун-медитации и детской.
На каждой из них для гостей была подготовлена интересная программа. Например, на площадке по основам туристической подготовки всех желающих обучали вязать узлы, ориентироваться на местности и проходить полосу препятствий.
Как развести костер во время дождя, добыть еду, набрать и вскипятить воду без посуды, что делать при встрече с медведем рассказали участникам фестиваля на станции, посвященной основам выживания. На площадке цигун-медитации томаринцев обучили методикам снятия стресса. Представители федерации стрельбы из лука Сахалинской области «СоКоЛ» провели мастер-класс, после которого каждый мог попробовать себя в новом виде спорта.
Большой популярностью пользовалась зона, организованная сахалинским клубом экстремального велоспорта. Ребята здесь показывали трюки, учили гостей азам маунтинбайка и проводили велоконкурсы. На развлекательной площадке выступали творческие коллективы Томаринского района и других муниципалитетов.
- Получился замечательный праздник. Лучший показатель этого - радостные улыбки на лицах детей и взрослых. Экстремальный спорт, активный отдых и туризм тесно связаны. Поэтому фестиваль вышел довольно гармоничным. Надеемся увидеться в следующем году, - поделился участник мероприятия Игорь Балла.
Участие в первом областном фестивале «Остров в рюкзаке» приняли более 250 человек. По словам организаторов, мероприятие станет ежегодным.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:00 19 Сентября Пять районов Сахалина пополнились мобильными стоматологиями
18:00 18 Сентября Островным родителям заплатят за то, что их дети ходят в частные детские сады
- 13:00 18 Сентября Трепанга на три миллиона рублей выловили браконьеры на Сахалине
- 11:20 19 Сентября Островитян зовут поучаствовать во флешмобе утренней гимнастики
09:30 26 Августа Молодежный конкурс моноспектаклей пройдет на Сахалине
20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
21:50 Вчера Экстремал Игорь Балла: Чтобы найти свое место, нужно постоянно развиваться
18:13 19 Сентября Фермер Артем Одинцов: Мы хотим обеспечивать сахалинцев клубникой круглый год
16:40 16 Сентября Чемпион Дальнего Востока по карате киокусинкай Никита Шимко: Всё своё время отдаю детям
17:23 13 Сентября Директор предприятия по производству протезов Мария Больба: Приятно «ставить людей на ноги»
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?