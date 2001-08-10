Самого интеллектуального школьника выявили в Южно-Сахалинске

21-й личный чемпионат по интеллектуальным играм среди школьников прошел в Южно-Сахалинске 22 сентября. В нем приняло участие 59 игроков из двенадцати учебных заведений города, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на клуб "Логос".

Игра проходила в два этапа: квалификационный отбор и финал. В первом впервые появилась дисциплина «Своя игра». Участникам также пришлось найти ответы на традиционные вопросы и пройти тесты. В финал по результатам отбора прошли 33 лучших игрока.

В финале игрокам предложили ответить на 29 вопросов классического «Что? Где? Когда?» и разгадать содержимое чёрного ящика.

В итоге чемпионом города стала Ангелина Богачевская, она набрала 16 баллов. Второе место занял Арсен Наниев с 13 баллами. Бронзу завоевала Ли Ми Гён с активом в 12 баллов. Вся тройка победителей представляла гимназию №2 Южно-Сахалинска.

Личное первенство – старт сезона 2019/2020. Уже 29 сентября состоится первый этап городского командного чемпионата.