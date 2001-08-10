Команда из Южно-Сахалинска победила в конкурсе «Безопасное колесо»
После четырёх дней активной конкурсной борьбы 20 сентября состоялось закрытие и подведение итогов регионального этапа всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В этом году он впервые проходил в рамках специализированной смены под эгидой детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на базе лагеря «Юбилейный», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областной центр внешкольной воспитательной работы.
В итоге, в общекомандном зачёте 1 место заняли ребята из школы №30 Южно-Сахалинска. Они представят островной регион на всероссийском этапе конкурса. Переходящий кубок им торжественно вручили прошлогодние победители – команда школы села Сокол (Долинский район), которая в этом году получила только «бронзу». Ну а второе место досталось южно-сахалинской школе №23.
В личном зачёте также были отмечены победители раздельно среди мальчиков и девочек: 1 место – Дмитрий Ген (школа №30 Южно-Сахалинска) и Николь Севко (школа села Сокол Долинского района), 2 место – Артём Алуев (школа №30 Южно-Сахалинска) и Ярослава Маковецкая (охинская школа № 1), 3 место – Павел Сохатюк (школа №23 Южно-Сахалинска) и Ксения Ревякина (школа 35 село Троицкого Анивского района).
– Конечно, победителями не могут быть все, но совершенно точно, что старались все команды, все были активными, и поэтому никто не уехал без памятных подарков, – подчеркнула заместитель директора областного центра внешкольной воспитательной работы Анна Чагина.
Ещё одним общим для всех подарком стали музыкальные номера образцовой эстрадной вокально-танцевальной студии «Новое поколение» (руководитель Ольга Александрова, хореограф Татьяна Семенцова).
В конкурсе, проходившем с 16 по 20 сентября, участвовали 15 команд из четырнадцати районов Сахалинской области, победители муниципальных этапов. Они показывали свои знания и умения на различных конкурсных этапах: вождение велосипеда в автогородке, фигурное вождение, проверка знания правил дорожного движения, основ медицинской помощи и безопасности жизнедеятельности, на творческом конкурсе «Вместе – за безопасность дорожного движения».
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