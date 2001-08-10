Тихоокеанское
информационное агентство
24 Сентября 2019
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17:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы могут поделиться мнением о работе мэрии

Южносахалинцам предлагают высказать свое мнение об удовлетворенности сферами жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и качеством автомобильных дорог. Опрос населения региона проводится на постоянной основе на портале государственных и муниципальных услуг Сахалинской области, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию областного центра.

 Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления осуществляется по следующим критериям:

  • удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании;
  • удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании;
  • удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения.

При ответе на вопросы гражданам предлагают выбрать наиболее подходящий вариант ответа. Также в некоторых вопросах имеется возможность оставить свой комментарий или уточнение к ответам.

Результаты проведенного опроса населения ежегодно представляются на рассмотрение экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на областном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Сахалинской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований Сахалинской области.

Чтобы участвовать в опросе, пройдите по ссылке: https://uslugi.admsakhalin.ru/sakhlk/jkhpoll.htm

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