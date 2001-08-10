Участок улицы Тихоокеанской в Южно-Сахалинске закроют для проезда на две недели

Замена канализационного коллектора продолжается на улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске. С утра 24 сентября подрядная организация приступит к работам на последнем участке - от школы №23 до перекрестка с улицей Комсомольской.

Как ТИА "Острова" сообщили в городской мэрии, в связи с этим будет закрыт проезд с Тихоокеанской к жилым домам 8-го микрорайона, расположенным по южной стороне бульвара Анкудинова (в районе ТЦ «Луч»). Объезд транспорта будет осуществляться по проезду им. Зацаринного.

Ограничения продлятся две недели. В случае неблагоприятных погодных условий сроки могут незначительно сдвинуться.