Тихоокеанское
информационное агентство
24 Сентября 2019
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Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
17:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Тихоокеанской в Южно-Сахалинске закроют для проезда на две недели

Замена канализационного коллектора продолжается на улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске. С утра 24 сентября подрядная организация приступит к работам на последнем участке - от школы №23 до перекрестка с улицей Комсомольской.

Как ТИА "Острова" сообщили в городской мэрии, в связи с этим будет закрыт проезд с Тихоокеанской к жилым домам 8-го микрорайона, расположенным по южной стороне бульвара Анкудинова (в районе ТЦ «Луч»). Объезд транспорта будет осуществляться по проезду им. Зацаринного.

Ограничения продлятся две недели. В случае неблагоприятных погодных условий сроки могут незначительно сдвинуться.

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