Островным школьникам рассказали о роботах

Интерактивный урок по робототехнике прошёл в областной библиотеке 20 сентября. На мероприятии присутствовали учащиеся и преподаватели средней общеобразовательной школы №13, лицея № 2 Южно-Сахалинска, технопарка «Кванториум», Южно-Cахалинского педагогического колледжа СахГУ, а также сахалинского промышленно-экономического техникума.

Как ТИА "Острова" отметили в СахОУНБ, в качестве эксперта на мероприятии выступил Артём Сидоренко, ведущий инженер-конструктор специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения РАН. Он рассказал с чего начинается работа по проектированию роботов, провёл викторину, посвящённую целевому использованию роботов в производстве, быту и медицине.

Слушатели узнали о роботизированных станциях, разработанных в Сахалинском конструкторском бюро САМИ ДВО РАН, и об их применении в научно-исследовательских целях. В завершение интерактивного урока его участники задали эксперту интересующие их вопросы и выразили надежду в том, что подобные мероприятия будут проводиться в дальнейшем.