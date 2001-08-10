Островным школьникам рассказали о роботах
Интерактивный урок по робототехнике прошёл в областной библиотеке 20 сентября. На мероприятии присутствовали учащиеся и преподаватели средней общеобразовательной школы №13, лицея № 2 Южно-Сахалинска, технопарка «Кванториум», Южно-Cахалинского педагогического колледжа СахГУ, а также сахалинского промышленно-экономического техникума.
Как ТИА "Острова" отметили в СахОУНБ, в качестве эксперта на мероприятии выступил Артём Сидоренко, ведущий инженер-конструктор специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения РАН. Он рассказал с чего начинается работа по проектированию роботов, провёл викторину, посвящённую целевому использованию роботов в производстве, быту и медицине.
Слушатели узнали о роботизированных станциях, разработанных в Сахалинском конструкторском бюро САМИ ДВО РАН, и об их применении в научно-исследовательских целях. В завершение интерактивного урока его участники задали эксперту интересующие их вопросы и выразили надежду в том, что подобные мероприятия будут проводиться в дальнейшем.
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