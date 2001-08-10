Накануне в реабилитационном центре «Аралия» состоялась встреча коллектива с министром здравоохранения региона Владимиром Ющуком. Структурное подразделение санатория «Синегорские минеральные воды» занимается реабилитацией второго этапа – восстановлением людей после инсультов, инфарктов, травм. По поручению областных властей, в регионе необходимо развивать санаторно-курортное направление с целью увеличения охвата пациентов, чтобы как можно больше жителей получило профильную медицинскую помощь, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В реабилитационный центр «Аралия» пациенты поступают после стационарного лечения из областной, городской больниц и других медицинских организаций после первого - жизнеспасающего этапа реабилитации. Многим пациентам в этот период требуется мультидисциплинарный подход – помощь неврологов, терапевтов, кардиологов, ортопедов, специалистов ЛФК, массажистов, логопедов. Но, учитывая различные подходы в организации медицинской помощи на этапах маршрутизации, не обеспечивается единый цикл со специалистами первого звена, существуют временные, административные преграды.

- Специалисты санатория накопили большой опыт в восстановительном лечении. Но, не работая в единой связке со специалистами РСЦ или первичного сосудистого отделения, нельзя говорить о полном погружении в лечебный процесс. Санаторий имеет в своей структуре два разнопрофильных направления, каждое из которых – емкое, требующее своего развития. Санаторно-курортное необходимо развивать по своим требованиям, реабилитационное – в соответствии со строгими рамками клинической деятельности. Сейчас перед нами стоит вопрос разделения этих служб, чтобы полноценно развивать каждую, как это сделать – решать всем вместе, - выступил перед собравшимися Владимир Ющук.

Вопрос реорганизации – планируемый, сейчас находится на самом начальном этапе, поскольку требует проработки по кадровым, юридическим направлениям. Итогом реформирования может стать присоединение «Аралии» к городской больнице им. Анкудинова или областной клинической больнице. Свои вопросы и мнения сегодня озвучили и представители коллектива. Многих интересовало штатное расписание, возможности трудоустройства, уровень заработной платы. Это не первая реформа в учреждении, за последние годы его сотрудники успели поработать в условиях разных форм собственности и к данной ситуации подходят со знанием дела.

- Я хирург-травматолог, доктор медицинских наук. Приехал сюда в 2016 году, но с преобразованиями потерял многое в социальных гарантиях. Конечно, я хочу, чтобы «Аралия» влилась в бюджетное учреждение. Это не только вопрос социального устройства. Для меня это большие профессиональные возможности, развитие в специализации, - поделился врач Альберт Донгак.

Основное требование, которое предъявляется к процессу реорганизации, как со стороны персонала, так и минздрава области – соблюдение прав работающих, сохранение уровня заработной платы.

- Областная клиническая больница – учреждение третьего уровня, заработная плата здесь заметно выше. В «Аралии» слаженный коллектив, в случае объединения с областной больницей мы рассчитываем на каждого сотрудника, готовы взять всех. В любом случае все ставки будут персонально обсуждаться, чтобы избежать ущемления прав специалистов, - прокомментировал главный врач Сахалинской областной клинической больницы Владимир Розумейко.

Ежегодно реабилитацию второго этапа в «Аралии» проходят около 1500 человек. С учетом проведения подготовительных мероприятий проведение реорганизации планируется в следующем году.