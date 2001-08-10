Тихоокеанское
информационное агентство
25 Сентября 2019
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Секреты воспитания и общения с ребёнком раскрыли сахалинцам

Секреты воспитания и общения с ребёнком раскрыли сахалинцам

Тренинг о воспитании детей под руководством психоаналитика Ольги Власенко прошел в областной библиотеке 21 сентября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Участниками мероприятия стали как молодые родители, так и опытные семейные пары. На занятии обсудили важные вопросы для родителей, например, почему так много непослушных детей и растерянных родителей, как не перейти границы, не «перегнув палку» с воспитанием и как отличить «самостоятельность» от «вседозволенности» и др.

Параллельно с тренингом состоялась интерактивная игра «Путешествие в мир сказок» с юными гостями библиотеки. В ходе занятия ребята участвовали в викторине «Отгадай героя», раскрашивали любимых персонажей из сказок и мультфильмов, а также своими руками сделали открытку «Цветочки для мамы».

Подобные встречи будут проходить каждую четвертую субботу месяца в рамках проекта «Всей семьёй в библиотеку».

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