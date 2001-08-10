Новые рекорды принес всемирный день подтягивания на Сахалине

В минувшее воскресенье в пятый раз жители Южно-Сахалинска приняли участие в турнире, посвященном Всемирному дню подтягиваний. На этот раз на воркаут-площадке средней школы №23 собрались более полутысячи любителей дворового спорта всех возрастов. В подтягиваниях на турнике приняли участие 469 сахалинцев, которые в общей сложности подтянулись 5291 раз, улучшив таким образом показатели прошлого года (в 2018 году участвовало 366 человек, которые подтянулись 4643 раза). Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на оргкомитет проекта «Спорт против подворотни».

Напомним, по решению оргкомитета в личном зачете свои силы на уличном турнике могли испытать все желающие, остальные участники состязаний были разбиты на шесть потоков, которые боролись за победу в номинациях среди команд Детсадовской семейной лиги, Школьный Лиги - среднеобразовательных школ (младшие и старшие классы); высших и средних учебных заведений; городских и областных ДЮСШ; а также команд, представляющих общественные организации и спортивные федерации.

В итоге, в личном зачете в споре с 70 островитянами, абсолютный рекорд установил 56-летний спортсмен из Холмска Вячеслав Кан, который сумел подтянуться на турнике 46 раз. Он становится лучшим второй год подряд, в прошлом году он подтянулся 45 раз.

Лучший результат в командном зачете (за каждую команду выступали 10 человек) показала команда «Сахалинского воркаута»: признанные виртуозы дворового спорта - победители и призеры областных соревнований Владимир Суворов, Александр Чернов, Денис Перко и сотоварищи, выдали «на гора» 331 подтягиваний и почти на сотню подтягиваний опередили команду областной спортивной школы летних видов спорта, усиленную мастерами триатлона.

В своем потоке - в споре со спортивными школами - легкоатлеты заняли уверенное первое место, подтянувшись в общей сложности 233 раза, причем 14 подтягиваний в копилку этой команды принес участник и победитель международных соревнований по легкой атлетике и ведущий мастер островного триатлона Роман Трубецкой:

Среди команд высших и средних учебных заведений лучший результат у студентов СахГУ - 231 подтягивание.

Среди старшеклассников лучшими стали ребята из школы №13, которые подтянулись 194 раза. Совсем немного уступили победителям представители школы №30 и №23, которые с результатом 170 и 168 подтягиваний заняли соответственно 2 и 3 место в своей номинации.

Среди младших классов с результатом – 132 подтягивания победила команда средней школы № 26. Сто восемь подтянулись ребята из команды средней школы №6 и 90 раз – гимназии №2.

Наравне со взрослыми в любительских состязаниях поучаствовали команды детских садов — «Аленушка», «Русалочка», «Мальвина» и «Кораблик». Здесь отличились малыши из детсада «Аленушка», которые сумели одолеть турник 39 раз. Представители «Мальвины» подтянулись - 30 раз, «Русалочки» - 26.

- В этот день никто не покинул соревнование без награды – все без исключения участники спортивного праздника испытавшие свои силы на турнике получили от организаторов соревнований памятные медали и дипломы, - подчеркнул директор МБУ «Спортивный Город» Владислав Шемберг, внесший в копилку сахалинской команды 17 подтягиваний.

Все результаты сахалинцев будут приплюсованы к общероссийскому количеству подтягиваний и пойдут в общий зачет России.