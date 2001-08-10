«Единая Россия» защитит людей от недобросовестных коллекторов
В «Единой России» выработали меры, которые защитят людей от недобросовестных организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. В их числе создание совместно с Федеральной службой судебных приставов, Минюстом и Центробанком единого публичного реестра жалоб на организации, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального партийного отделения.
Помимо этого, в рамках партпроекта «Народный контроль» в октябре пройдут общественные обсуждения с привлечением экспертов для выработки концепции такого реестра и механизмов защиты добросовестных участников рынка от таких действий. Также предлагается открыто публиковать в СМИ названия компаний, которые передали долг или привлекли в качестве агентов организации, нарушающие права людей при взыскании долгов. Предложения направлены в соответствующие ведомства. Об этом сообщила координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Государственной Думы Анна Кувычко.
«В ходе реализации партпроекта «Народный контроль» мы неоднократно сталкивались с неправомерной деятельностью различных организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. В ряде случаев они используют абсолютно недопустимые методы, в том числе угрозы и насилие.
Информация о бесчинствах коллекторов также регулярно попадает в СМИ. Партпроект «Народный контроль» предлагает создать совместно с Федеральной службой судебных приставов, Минюстом и Центробанком единый сервис обращений граждан в виде открытого реестра жалоб на такие действия. Он позволит оперативно инициировать проверки нарушителей. Наше предложение уже направлено в выше перечисленные ведомства», - рассказала Кувычко.
По словам парламентария, в ближайшее время на площадке «Народного контроля» пройдут обсуждения с участием экспертов, в ходе которых будет выработана концепция такого реестра и возможные механизмы защиты от репутационного ущерба, возникающие у добросовестных участников рынка в связи такими практиками и действиями. «Эти предложения будут направлены в профильные органы. Помимо этого, в октябре «Народный контроль» запустит «горячие линии» в регионах для сбора информации о противоправных действиях в этой области», - отметила координатор партпроекта.
Она добавила, что в адрес Союза журналистов России направлено обращение с просьбой в публикациях, касающихся действий недобросовестных коллекторов, указывать компании, которые передали долг или привлекли в качестве агентов организации, нарушающие права людей при взыскании долгов
«Угроза репутационного ущерба будет самым действенным способом профилактики нарушений», - считает Кувычко.
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