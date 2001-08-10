Платных услуг в областном онкоцентре больше не будет
В сахалинском областном онкологическом диспансере отменены платные услуги. С сегодняшнего дня услугами медицинского учреждения могут воспользоваться пациенты, которые обращаются в онкодиспансер по направлению врача, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.
Изменение коснулось всех видов диагностических процедур, в том числе высокотехнологичных – МРТ и КТ, на которые пациент обращается по направлению лечащего врача.
– На платной основе в учреждении останутся услуги для иностранных граждан и для пациентов, обращающихся в рамках добровольного медицинского страхования, – рассказал министр здравоохранения области Владимир Ющук.
Напомним, в августе стало известно, что островитян на регулярной основе будут лечить московские онкологи. Об этом договорились глава региона Валерий Лимаренко и директор национального исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди. Осенью сотрудники клиники прилетят на Сахалин. Они обучат островных врачей современным подходам в лечении рака.
Кроме того, в этом году в Сахалинской области запустили проект, не имеющий аналогов в России – скрининг легких методом низкодозовой томографии. Также на островах увеличили планируемый охват жителей, которые пройдут бесплатное медицинское обследование – с 200 тысяч до 300 тысяч человек. Эта мера поможет выявить онкозаболевания на начальных стадиях. А на базе областного онкодиспансена планируют внедрить новые методы диагностики. Они позволят сократить срок постановки диагноза до 10-12 дней.
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