Опасные бактерии нашли в сахалинской реке

С 16 по 20 сентября специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели 2508 исследований, из них 445 в рамках государственного задания. Об этом сообщает ТИА Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе лабораторных испытаний получено 122 положительных результата: в 109 случаях выявлены гельминты в рыбе (в неживом виде), в 2 пробах соскобов с кожи собак обнаружен золотистый стафилококк, в 6 пробах почвы - превышение по содержанию нитратов, в 1 пробе мяса (вынужденный убой) обнаружена E.coli, в 2 пробах икры лососевой зернистой обнаружено превышение по показателю дрожжи, в 1 пробе речной воды обнаружены ОКБ (общие колиморфные бактерии), в 1 пробе речной воды обнаружены ТКБ (термотолерантные колиморфные бактерии).

Результаты исследований внесены в информационные системы «Веста» и «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.